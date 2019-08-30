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Предварительная касса четверга: «Я иду искать» на вершине

Остальные новинки за пределами первой пятерки

Первое место в российском кинопрокате по итогам вчерашнего дня заняла картина Я ИДУ ИСКАТЬ (FOX). По предварительным и неофициальным данным, на счету фильма около 12 млн рублей. К концу воскресенья сумма сборов фильма может увеличиться до 60-65 млн рублей, чего вполне может хватить для первого места и по итогам всего уикенда.

Российская новинка БИТВА (WDSSPR) завершила вчерашний день на шестой строчке с 3,9-4 млн рублей на счету. За весь уикенд релиза претендует на 23-27 млн рублей. Впрочем, для семейных картин нынешний уикенд вполне можно считать расширенным пятидневым.

ИГРА ГАННИБАЛА (EXP) после 3,6-3,8 млн рублей за четверг идет на 18-22 млн рублей за первые четыре дня проката. За пределами первой десятки финишировала картина КОМАНДА МЕЧТЫ (CP), в активе которой 1,7-1,8 млн рублей, что даст 10-12 млн рублей за уикенд.

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30.08.2019 Автор: Андрей Белый

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