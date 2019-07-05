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Предварительная касса уикенда: «Человек-паук» легко возглавил прокат

Новинка стартовала лучше предыдущей части

Первое место по итогам четверга в российском кинопрокате уверенно заняла картина ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА (WDSSPR). По предварительным и неофициальным данным, на счету новинки 167–168 млн рублей без учета СНГ. Это на треть больше, чем было у предыдущей части франшизы ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ (122 млн в июле 2017 года). За весь уикенд релиз может освоить 570–590 млн рублей.

Другая новинка уикенда, ПАРАЗИТЫ (PVZGL), в первый день проката также показала высокий результат, собрав примерно 2,8 млн рублей. За весь уикенд сумма сборов корейского проекта может увеличиться до 12 млн рублей. В таком случае это будет второй стартовый результат в истории дистрибьютора после АРИТМИИ.

В первой десятке расположилась также анимационная новинка НОРМ И НЕСОКРУШИМЫЕ: БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (CP). В активе мультфильма чуть больше 2 млн рублей, что может дать 13–15 млн рублей к концу воскресенья.

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05.07.2019 Автор: Андрей Белый

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