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Предварительная касса четверга: новые «Люди в черном» стартуют без особых успехов

«Ма» на пятой строчке

Первое место по итогам минувшего четверга в российском кинопрокате заняла картина ЛЮДИ В ЧЕРНОМ: ИНТЕРНЭШНЛ (WDSSPR). По предварительным и неофициальным данным, в ее активе около 38-39 млн рублей без учета СНГ. С учетом первого дня проката в среду, на счету фильма около 117-118 млн рублей. Непосредственно за уикенд (четверг-воскресенье) релиз претендует на 200-220 млн рублей. Примерно с такими же цифрами на прошлой неделе стартовал ТЕМНЫЙ ФЕНИКС. По сравнению с последней частью франшизы до ее перезапуска, кассовые сборы упали очень существенно. ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 3 в мае 2012 года освоили на старте 508 млн рублей.

Около 6,5 млн рублей в четверг собрал хоррор МА (UPI). За весь уикенд релиз идет на 30-35 млн рублей. Похожий результат был у картины ПРОЧЬ.

БОЛЬ И СЛАВА (VLG) собрала около 1,3 млн рублей, тогда как ДОНБАСС. УКРАИНА (СР) завершил день с 0,85 млн рублей. Оба фильма попали в десятку лучших за день. Фильм Педро Альмодовара идет на 8-8,5 млн рублей за уикенд, а картина Рената Давлетьярова – на 4-4,5 млн.

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14.06.2019 Автор: Андрей Белый

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