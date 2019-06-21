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Предварительная касса четверга: «История игрушек 4» стартует спокойно

«Дылда» попадает на седьмое место

Первое место по итогам минувшего четверга в российском кинопрокате занял новый мультфильм от Pixar ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 4 (WDSSPR). По предварительным и неофициальным данным, на ее счету около 29-29,5 млн рублей без учета СНГ. За весь уикенда касса релиза составит 170-190 млн рублей, что существенно больше по сравнению с предыдущей частью франшизы (74 млн рублей) и на одном уровне с ТАЙНОЙ КОКО. В то же время у В ПОИСКАХ ДОРИ, ТАЧКИ 3 и СУПЕРСЕМЕЙКИ 2 стартовые цифры были больше.

Хоррор ДЕТСКИЕ ИГРЫ (СР) собрал примерно 6,8-6,9 млн рублей в свой первый день. К концу воскресенья касса релиза может увеличиться до 36-38 млн рублей.

Российский фильм ДЫЛДА (PNR) расположился на седьмой строчке чарта с кассой 2,9 млн рублей. Первый уикенд может принести фильму 13-15 млн рублей.

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21.06.2019 Автор: Андрей Белый

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