Итоги декабря в кинопрокате России и СНГ

По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», общие кассовые сборы отечественного кинопроката в декабре 2020 года составили лишь 1,458 млрд рублей, что на 13,29% меньше, чем месяцем ранее и на 72,20% меньше, чем в декабре прошлого года. При пересчете в валюту динамика схожая: месячные сборы составили $19,540 млн, то есть в отношении ноября этого года рынок сократился на 10,72%, а по сравнению с декабрем прошлого года − просел на 76,36%.
В декабре 2020-го зрители ходили в кино реже, чем ноябре: российские кинотеатры продали 5,750 млн билетов, что на 9,78% меньше, чем месяцем ранее и на 72,12% меньше, чем в декабре 2019 года.
При подсчете цифр с учетом кинотеатров СНГ картина аналогичная: падение кассы как относительно показателей ноября 2020-го, так и относительно декабря прошлого года. Площадки России и стран Содружества (без Украины) совместными усилиями собрали в ноябре 2020 года 1,534 млрд рублей и продали 6,073 млн кинобилетов. Это на 11,60% и 8,58% меньше, чем было месяцем ранее. По сравнению с декабрем 2019-го бокс-офис сократился на 73,58%, а посещаемость сократилась на 73,86%.
В валюте в декабре 2020 года кинотеатры России и СНГ заработали $20,552 млн. По сравнению с прошлым годом валютные сборы сократились на 77,54%, а в сравнении с прошлым месяцем − на 9,06%.
Самыми кассовыми релизами декабря 2020 года стали фильм СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ (CP) и мультфильм СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ (UPI).
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06.01.2021 Автор: Артур Чачелов, Ольга Куликова
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