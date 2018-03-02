Предварительная касса четверга: «Довлатов» отлично стартовал

Первое место в российском прокате легко удержала картина ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА (WDSSPR), в активе которой, по предварительным и неофициальным данным, около 32–33 млн рублей. За весь уикенд бокс-офис может составить 245–255 млн рублей на территории России. При этом общая касса проекта к концу воскресенья может превысить уже 550 млн рублей.

Главную сенсацию уикенда преподнес другой релиз WDSSPR – ДОВЛАТОВ. В четверг картина заняла второе место, освоив около 14 млн рублей. За первые (и последние?) четыре дня проката у нее есть очень большие шансы покорить рубеж в 100 млн рублей. В июне прошлого года при схожих обстоятельствах выходила НЕЛЮБОВЬ, которая собрала 31 млн рублей на старте.

Чуть больше 6 млн рублей собрала за минувший четверг картина ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ (CRP), что может принести ей 40–45 млн рублей за уикенд. Другие российские фильмы – КУПИ МЕНЯ (СР) и СО ДНА ВЕРШИНЫ (СР) – закончили день с примерными результатами в 1,6 млн и 1,4 млн рублей соответственно. За первые четыре дня оба фильма идут на 11–12 млн рублей.

Хороший старт показало аниме МЭРИ И ВЕДЬМИН ЦВЕТОК (MVK), в активе которого 1,1 млн рублей в первый день проката. За уикенд релиз претендует на те же 11–12 млн рублей.

02.03.2018 Автор: Андрей Белый