Новости


Предварительная касса четверга: «Довлатов» отлично стартовал

Но на первом месте «Черная Пантера»

Первое место в российском прокате легко удержала картина ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА (WDSSPR), в активе которой, по предварительным и неофициальным данным, около 32–33 млн рублей. За весь уикенд бокс-офис может составить 245–255 млн рублей на территории России. При этом общая касса проекта к концу воскресенья может превысить уже 550 млн рублей.

Главную сенсацию уикенда преподнес другой релиз WDSSPR – ДОВЛАТОВ. В четверг картина заняла второе место, освоив около 14 млн рублей. За первые (и последние?) четыре дня проката у нее есть очень большие шансы покорить рубеж в 100 млн рублей. В июне прошлого года при схожих обстоятельствах выходила НЕЛЮБОВЬ, которая собрала 31 млн рублей на старте.

Чуть больше 6 млн рублей собрала за минувший четверг картина ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ (CRP), что может принести ей 40–45 млн рублей за уикенд. Другие российские фильмы – КУПИ МЕНЯ (СР) и СО ДНА ВЕРШИНЫ (СР) – закончили день с примерными результатами в 1,6 млн и 1,4 млн рублей соответственно. За первые четыре дня оба фильма идут на 11–12 млн рублей.

Хороший старт показало аниме МЭРИ И ВЕДЬМИН ЦВЕТОК (MVK), в активе которого 1,1 млн рублей в первый день проката. За уикенд релиз претендует на те же 11–12 млн рублей.

02.03.2018 Автор: Андрей Белый

Новости по теме:

Фонд кино подсчитал зарубежные сборы российского кино

Предварительная касса уикенда: «Лед» остался на первом месте

Предварительная касса уикенда: «Лед» вне конкуренции

«Черная пантера» стартует с рекорда предпродаж в США

«Лед» установил рекорд кассы первого дня


Самое читаемое

В том числе и в Китай

«За гранью реальности» продан на ведущие мировые территории

Подробнее
«Довлатов» не остался без наград

Берлинский кинофестиваль назвал победителей

Подробнее
По его данным, в 2017 году они составили $44,3 млн

Фонд кино подсчитал зарубежные сборы российского кино

Подробнее
Стали известны условия появления фильма в России на мировой дате

«Мстителей» вернули на третье мая, но убрали с девятого

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100

 

 
 

 