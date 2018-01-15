Предварительная касса уикенда: «Движение вверх» обновило рекорд сборов в третий уикенд

Российская картина ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ (СР) продолжает ставить рекорды в кинопрокате. До этого фильм показал лучший второй уикенд, собрав 647 млн рублей в России (655 млн в РФ + СНГ). В свой третий уикенд спортивная драма освоила, по предварительным и неофициальным данным, еще 366–368 млн рублей без учета СНГ, что также является новым рекордом. Совсем недавно это достижение в России принадлежало АВАТАРУ (292 млн), а в РФ + СНГ – ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ (298 млн). При этом в обоих случаях картины работали в праздничные уикенды.
Напомним, в прошедшую субботу ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ стало самым кассовым российским фильмом в истории кинопроката. И, судя по текущим результатам, отрыв от ПОСЛЕДНЕГО БОГАТЫРЯ еще сильно увеличится. Релиз ЦПШ по итогам уикенда освоил в общей сложности уже 1,855 млрд рублей, а с учетом СНГ – чуть меньше 1,9 млрд рублей.
Около 55 млн рублей только на превью-показах освоил ужастик АСТРАЛ 4: ПОСЛЕДНИЙ КЛЮЧ (WDSSPR). Фильм показал лучшую наработку на сеанс за уикенд, впрочем, и количество показов у него было совсем небольшое (менее 3%).
Среди полноценных новинок уикенда впереди расположилась комедия КТО НАШ ПАПА, ЧУВАК? (САО), в активе которой 48–50 млн рублей, чего хватило для пятого места в чарте. Драма БОЛЬШАЯ ИГРА (CPF) на восьмой строчке с результатом в 31–32 млн рублей.
Хорроры БОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛАНИЙ (EXP) и СЛАМБЕР: ЛАБИРИНТЫ СНА (CP), как и ожидалось, еще в пятницу пострадали от начала превью-показов АСТРАЛА, потеряв некоторую часть сборов (13–16%). За весь уикенд релиз «Экспоненты» освоил около 19,5–20 млн рублей, тогда как хоррор ЦПШ – 11–11,5 млн рублей.
За пределами первой десятки финишировала комедия ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ (PRD), которая освоила примерно 12–12,5 млн рублей за четыре дня.
15.01.2018 Автор: Андрей Белый
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