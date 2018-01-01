Предварительная касса уикенда: «Елки» вышли на первое место

Последний уикенд 2017 года преподнес несколько сюрпризов. Лидером кинопроката стала картина ЕЛКИ НОВЫЕ (FOX/BZL), которая, по предварительным и неофициальным данным, освоила 131-133 млн рублей на территории России. Впрочем, плотность первой четвертки релизов очень высокая. Так, ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ (WDSSPR) расположились на втором месте со сборами в 125-126 млн рублей. Стартовавшие в минувший уикенд картины ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ (СР) и ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА ЕГИПТА (NKI) расположились на третьем и четвертом местах соответственно. Оба релиза освоили около 108-109 млн рублей за уикенд.

Последний уикенд года далеко не всегда является показательным с точки зрения финальных сборов стартовавших там картин. Более ясная картина будет видна уже после 2 января. На сайте БК будет вестись ежедневный отчет о «новогодней битве».

01.01.2018 Автор: Андрей Белый