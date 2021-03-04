Кассовые итоги февраля в кинопрокате России и СНГ

По подсчетам «Бюллетеня кинопрокатчика», общие кассовые сборы отечественного кинопроката в феврале 2021 года составили 3,537 млрд рублей, что на 34% меньше, чем было в январе и на 33% меньше, чем в феврале прошлого года. При пересчете в валюту динамика схожая: месячные сборы составили $47,880 млн, то есть в отношении января этого года рынок просел на 34%, а по сравнению с февралем прошлого года − на 43%.

Во втором месяце 2021 года зрители ходили в кино гораздо реже, чем в январе. Российские кинотеатры продали в январе 13,292 млн билетов, что на 29% меньше, чем месяцем ранее и на 38% меньше, чем в феврале 2020 года.

При подсчете цифр с учетом кинотеатров СНГ картина аналогичная: падение кассы относительно показателей января 2021 года и февраля прошлого года. Площадки России и стран Содружества (без Украины) совместными усилиями собрали в январе 2021 года 3,675 млрд рублей и продали 13,850 млн кинобилетов. Это на 34% и 29% меньше, чем было месяцем ранее. По сравнению с февралем 2020-го бокс-офис сократился на 35%, а посещаемость − на 40%.

В валюте в декабре 2020 года кинотеатры России и СНГ заработали $49,735 млн. По сравнению с прошлым годом валютные сборы сократились на 45%, а в сравнении с прошлым месяцем − на 34%.

Самыми кассовыми релизами февраля 2021 года стали фильм КОНЕК-ГОРБУНОК (SPPR) и мультфильм ДУША (WDS).

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04.03.2021 Автор: Артур Чачелов, Ольга Куликова