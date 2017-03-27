Предварительная касса уикенда: «Босс-молокосос» показал лучший старт среди оригинальной анимации

Общие кассовые сборы за минувший уикенд преодолели рубеж в 1 млрд рублей. За рамками «новогодней битвы» аналогичный рубеж последний раз был взят в начале ноября 2016 года, когда стартовал ДОКТОР СТРЭНДЖ.

Сейчас роль первой скрипки в кинопрокате играл мультфильм БОСС-МОЛОКОСОС (Fox), на который пришлось больше половины от всей выручки за уикенд. По предварительным и неофициальным данным, проект освоил 590-595 млн рублей на территории России, что является лучшим стартом среди анимационных релизов Fox (прежний рекордсмен – ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД 4: КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ДРЕЙФ с 517 млн), а также, возможно, лучшим стартом среди оригинальных мультфильмов (прежний рекордсмен – ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ с 588 млн рублей). В последнем случае все же нужно дождаться появления официальных цифр. Кроме того, это третий старт среди всех релизов Fox.

На второй строчке чарта финишировала еще одна новинка – ЖИВОЕ (WDSSPR). Космический триллер собрал около 165-170 млн рублей за уикенд. Это больше, чем у ПРИБЫТИЯ (118 млн за три дня), но меньше, чем у ГРАВИТАЦИИ (242 млн).

МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ (WDSSPR) на выходных так и не смогли найти свою аудиторию. Множитель уикенда у картины оказался даже меньше, чем у ЖИВОГО. Кассовые сборы картины составили всего лишь 40-45 млн рублей, что существенно хуже практически всех аналогов (БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ, ДИВЕРГЕНТ, ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА, Я – ЧЕТВЕРТЫЙ, ХРОНИКА).

В минувший уикенд также начались превью-показы мультфильма СМУРФИКИ: ЗАТЕРЯННАЯ ДЕРЕВНЯ (WDSSPR). За два дня картина освоила около 17,5-18 млн рублей.

27.03.2017 Автор: Андрей Белый