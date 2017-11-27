Предварительные сборы уикенда: «Тайна Коко» финишировала первой

Первое место в отечественном кинопрокате за минувший уикенд ожидаемо заняла картина ТАЙНА КОКО (WDSSPR). На счету этого релиза, по предварительным и неофициальным данным, около 167–170 млн рублей. Это больше, чем было у ХОРОШЕГО ДИНОЗАВРА (130 млн), на одном уровне с ХРАБРОЙ СЕРДЦЕМ (168 млн), но меньше по сравнению с МОАНОЙ, В ПОИСКАХ ДОРИ и ТАЧКИ 3.

Самый неожиданный результат недели преподнесли КОМАТОЗНИКИ (WDSSPR). Молодежный фильм ужасов собрал в первый уикенд примерно 101–103 млн рублей на территории России. Этого хватило, чтобы занять третье место по итогам прошедшего уикенда. Впереди, помимо ТАЙНЫ КОКО, также ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ со 104–106 млн рублей.

СНЕГОВИК (UPI) собрал за уикенд около 84–85 млн рублей, что немного меньше по сравнению с ЛЕКАРСТВОМ ОТ ЗДОРОВЬЯ (96 млн). ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ ГОД! 2 (СРР) показал наибольшие приросты на выходных среди игровых новинок. В итоге на счету сиквела 76–78 млн рублей за первые четыре дня. Первая часть франшизы освоила 69,5 млн рублей.

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27.11.2017 Автор: Андрей Белый