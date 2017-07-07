Предварительная касса четверга: «Человек-паук» взлетел очень высоко

Новым лидером российского кинопроката стала картина ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ (WDSSPR). В ее активе, по предварительным и неофициальным данным, примерно 120-125 млн рублей на территории России за четверг. Это чуть меньше, чем было у недавних ТРАНСФОРМЕРОВ (131 млн), а также уступает цифрам ПЕРВОГО МСТИТЕЛЯ: ПРОТИВОСТОЯНИЕ (155 млн).

Тем не менее, картина идет на лучший результат среди всех других фильмов ЧЕЛОВЕКА-ПАУКА. Фильм 2012 года освоил на старте 290 млн рублей, его сиквел – ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ – собрал 307 млн рублей. Новинка же идет на результат возможно даже превышающий 500 млн рублей. Однако стоит держать в уме, что прошлогодний ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ потерял во второй день почти треть сборов, а к концу уикенда увеличил сборы четверга только в 3,5 раза.

Мультфильм СКАЗ О ПЕТРЕ И ФЕВРОНИИ (CRP) освоил за минувший день около 3-3,2 млн рублей. По итогам уикенда сумма сборов может увеличиться до 18-20 млн рублей.

Триллер ЭКСПЕРИМЕНТ «ОФИС» (EXP) финишировал на пятом месте с результатом в 2 млн рублей. За весь уикенд релиз претендует на 10 млн рублей.

07.07.2017 Автор: Андрей Белый