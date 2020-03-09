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Предварительная касса уикенда: «Отель «Белград» выигрывает уикенд

«Вперед» не в полной мере выработал свой потенциал.

По неофициальным данным лидером уикенда стала комедия ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД» (CP). На счету отечественного релиза около 220 млн рублей и уровень посещаемости равный 30 человекам на сеанс, что является лучшим показателем среди новинок недели. 

Второе место среди лучших релизов недели осталось за анимационным фильм ВПЕРЕД (WDS). Фильм не полностью оправдал всех возложенных на него надежд и смог привлечь на свои сеансы в среднем только около 23 человек на сеанс, что для семейного релиза в расширенный праздничный уикенд является не самым высоким показателем. Всего же мультвильм заработал порядка 185 млн рублей.

В битве между двумя продюссерскими проектами Джейсона Блума вверх одержал триллер ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА (UPI). С предварительным результатом 95 млн рублей он занял четвертую строчку таблицы, в то время, как хоррор ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ (SPPR) смог записать на свой счет приблизительно 55 млн рублей и разместится на 6 позиции в чарте.

Последней новинкой попавшей в десятку лучших стала российская драма ОДИН ВДОХ (CPR). Фильм с Викторией Исаковой заработал около 26 млн рублей.

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09.03.2020 Автор: Георгий Романов

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