Предварительная касса уикенда: «Бладшот» не оставил шансов конкурентам

Если в США из-за стараха перед эпидемией коронавируса наблюдался значительный недобор кассы укенда, то в России этот фактор пока не оказал столь значительного влияния на кинопрокат. Спад интереса к новинкам и холдоверам такж наблюдается, но он не носит катастрофического характера. Однако тенденция есть, и, скорее всего, с каждой новой неделей она будет все серьезней сказываться на общей кассе недели.

Лидером уикенда ожидамо стал кинокомикс БЛАДШОТ (SPPR). На счету боевика приблизительно 170 млн рублей, что в текущих обстоятельствах можно считать успешным результатом. Две другие крупные новинки стартовали ниже ожиданий и своего кассового потенциала. Хоррор КУКЛА 2: БРАМС (PRD), по предварительным данным, расположился на восьмой строчке таблицы с результатом около 20 млн рублей. Первая часть франшизы четыре года назад показала результат на 13 млн рублей выше. Семейный проект ПИНОККИО (VLG) и вовсе прошел по нижей планке ожиданий и заработал только 10 млн рублей, тем самым замкнув десятку лучших релизов уикенда.

Лучшую заполняемость залов продолжает показывать криминальный фильм Гая Ричи ДЖЕНТЛЬМЕНЫ (VLG). В среднем, на каждом сеансе фильма присутствуют 27 человек. На следующей неделе релиз должен покорить рубеж в 1,2 млрд рублей.

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16.03.2020 Автор: Георгий Романов