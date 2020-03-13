Предварительная касса уикенда: «Бладшот» уверенно лидирует

Кинокомикс БЛАДШОТ (SPPR) по предварительным данным заработал за четверг порядка 29 млн рублей, и занял первую строчку чарта. Этот результат позволяет ему рассчитывать на 170-190 млн рублей за весь отчетный период. Боевик с Вином Дизелем также показал второй результат по наработке, уступив по данному показателю несгибаемому фильму Гая Ричи ДЖЕНТЛЬМЕНЫ (VLG).

Хоррор КУКЛА 2: БРАМС (PRD) расположился на шестой строчке таблицы. На счету сиквела фильма 2018 года около 2,8 млн рублей, что почти на 40% меньше, чем было у предшественника. С таким результатом релиз может рассчитывать на 19-20 млн рублей по итогу уикенда.

Неважно начал свой прокат ПИНОККИО (VLG). Экранизация сказки Карло Колодди по неофициальным данным заработала всего 0,8 млн рублей. Даже с учетом высокого множителя для семейного проекта, рассчитывать на итоговую попаданию в десятку лучших, итальянскому фильму будет очень сложно.

Стоит отметить, что в связи распростанением коронавируса и присвоением ему статуса пандемии, абсолютно все фильмы могут пройти заметно ниже их ожиданий.

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13.03.2020 Автор: Георгий Романов