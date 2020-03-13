Новости


Предварительная касса уикенда: «Бладшот» уверенно лидирует

Хоррор «Кукла 2: Брамс» начал свой прокат с шестой строчки

Кинокомикс БЛАДШОТ (SPPR) по предварительным данным заработал за четверг порядка 29 млн рублей, и занял первую строчку чарта. Этот результат позволяет ему рассчитывать на 170-190 млн рублей за весь отчетный период. Боевик с Вином Дизелем также показал второй результат по наработке, уступив по данному показателю несгибаемому фильму Гая Ричи ДЖЕНТЛЬМЕНЫ (VLG).

Хоррор КУКЛА 2: БРАМС (PRD) расположился на шестой строчке таблицы. На счету сиквела фильма 2018 года около 2,8 млн рублей, что почти на 40% меньше, чем было у предшественника. С таким результатом релиз может рассчитывать на 19-20 млн рублей по итогу уикенда.

Неважно начал свой прокат ПИНОККИО (VLG). Экранизация сказки Карло Колодди по неофициальным данным заработала всего 0,8 млн рублей. Даже с учетом высокого множителя для семейного проекта, рассчитывать на итоговую попаданию в десятку лучших, итальянскому фильму будет очень сложно.

Стоит отметить, что в связи распростанением коронавируса и присвоением ему статуса пандемии, абсолютно все фильмы могут пройти заметно ниже их ожиданий.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен   

13.03.2020 Автор: Георгий Романов

Новости по теме:

Официальная касса России: первой стала комедия «Отель «Белград»

Предварительная касса уикенда: «Отель «Белград» выигрывает уикенд

Итоги февраля 2020 года в кинопрокате России и СНГ

Предварительная касса четверга: «Отель «Белград» стартует с первого места

Официальная касса России: лидером на третьей неделе проката стали «Джентльмены»


Самое читаемое

Другие новинки также чувствуют себя достаточно уверенно

Касса четверга: «Отель «Белград» выходит на первое место

Подробнее
Он возглавлял компанию с 2015 года

Иван Гродецкий покидает Okko

Подробнее
Ольга Любимова встретилась с представителями дистрибьюторов

В Минкультуре обсудили вопросы переноса дат релизов

Подробнее
«Человек-невидимка» и «Вперед» также в тройке лидеров

Предварительная касса четверга: «Отель «Белград» стартует с первого места

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru
 
 