Предварительная касса четверга: «Огонь» проигрывает «Семейке Крудс»

По предварительным данным, с результатом порядка 13 млн рублей четверг выиграл анимационный проект студии DreamWorks СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ (UPI). Уыеренный полноценный старт в четверг скорее всего снизит привычный для семейных проектов множитель уикенда, но даже при этом от релиза вполе можно ждать 100-120 млн рублей за четыре дня проката. Если же этого не случится, то мультфильм вполне может претендовать и на 200 млн рублей.



Фильм-катастрофа Алексея Нужного ОГОНЬ (CP) собрал примерно 11 млн рублей и может замахнуться на 70-80 млн рублей сборов по итогу недели, что позволит ему занять вторую строчку чарта.



Мультфильм БАРБОСКИНЫ НА ДАЧЕ (SPPR) занял шестую строчку таблицы лучших релизов недели. На его счету около 1,3 млн рублей что должно дать 20-25 млн рублей в конце недели. У проекта пока самая низкая заполняемость в первой десятке, но на выходных анимационный релиз еще возьмет свое.



Еще одна новинка, хоррор ВДОВИЙ МАЯК (TNL), заняла десятую строчку чарта. Для этого ей хватило всего 0,2 млн рублей сборов. К вечеру воскресения проект скорее всего преодолеет планку в 1 млн рублей.



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25.12.2020 Автор: Георгий Романов