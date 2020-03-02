Предварительная касса уикенда: золото за «Джентльменами»

По предварительным данным, лучшим релизом уикенда с результатом в районе 170 млн рублей стали ДЖЕНТЛЬМЕНЫ (VLG). Для фильма Гая Ричи это был третий уикенд в прокате. Проект стал уже самым кассовым в истории «Вольги», а вскоре ему покорится рубеж в миллиард рублей.
Лучшей среди новинок стал хоррор ЯГА. КОШМАР ТЕМНОГО ЛЕСА (CP). Релиз записал на свой счет порядка 46 млн рублей и опередил предыдущий проект Святослава Подгаевского РУСАЛКА: ОЗЕРО МЕРТВЫХ, который два года назад брал 40 млн рублей в первую неделю проката.
С восьмого места стартовал боевик ПУШКИ АКИМБО (CAE). Несмотря на очевидный заход на киноманскую территорию, проекту не удалось в полной мере привлечь свою целевую аудиторию. По неофициальным данным, в копилке фильма примерно 16-17 млн рублей.
Еще две новинки замкнули десятку лучших релизов недели. Чуть выше оказался триллер ПЕРЕВОДЧИКИ (MG), на счету которого около 12 млн рублей. Приблизительно на 2 млн рублей от него отстала судебная драма ПРОСТО ПОМИЛОВАТЬ (CAO). Стоит также отмметить, что у всех новинок недели пробившихся в первую десятку была зафиксированна более низкая посещаемость, чем у холдоверов.
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02.03.2020 Автор: БК
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