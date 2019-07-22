Предварительная касса уикенда: «Король Лев» показал третий результат в истории

Легко выигравшая минувший уикенд картина КОРОЛЬ ЛЕВ (WDSSPR) освоила, по предварительным и неофициальным данным, около 950-955 млн рублей на территории России. С учетом стран СНГ сумма сборов составила 1,05 млрд рублей. В обоих случаях это третий результат в истории. Впереди остались только МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ и ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ. Впрочем, финальные данные могут вывести КОРОЛЯ ЛЬВА и на вторую строчку. Результаты новинки и ПИРАТОВ получаются сейчас очень близкими.

КОРОЛЬ ЛЕВ за минувший уикенд привлек в общей сложности 83% всех сборов. Наработка на сеанс (17 тысяч рублей) составила в два раза больше, чем у ближайшего фильма по этому показателю (ПАРАЗИТЫ; 8 тысяч рублей).

Среди других новинок уикенда в первую десятку попали также СОЛНЦЕСТОЯНИЕ (VLG), которое собрали чуть больше 18 млн рублей, и ИСКУССТВО ОБМАНА (MG) с кассовыми сборами около 12 млн рублей.

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22.07.2019 Автор: Андрей Белый