Предварительная касса уикенда: «Хищник» стартовал выше ожиданий

Первое место в российском кинопрокате уверенно заняла картина ХИЩНИК (Fox), в активе которой, по предварительным и неофициальным данным, 276-278 млн рублей на территории России. Этот результат существенно превосходит стартовые показатели фильмов ХИЩНИКИ (88 млн в 2010 году) и ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ (240 млн в 2017 году). Новинка освоила чуть меньше половины от общих сборов за уикенд.

Борьба за вторую строчку чарта выдалась очень упорной. Сразу пять картин собрали от 32 до 39 млн рублей за отчетный период. Впереди с небольшим преимуществом все же ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ 2 (WDSSPR). Впрочем, совсем ненамного от него отстали комедия СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ! (CRP), которая освоила около 38 млн рублей, а также драма ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНОСТИ (СР) с примерно таким же результатом.

Кроме того, мультфильм БОЛЬШОЙ КОЧАШИЙ ПОБЕГ (NKI) собрал в свой первый уикенд примерно 33 млн рублей, тогда как БАГРОВАЯ МЯТА (MG) ограничилась всего лишь 9 млн рублей.

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17.09.2018 Автор: Андрей Белый