Предварительная касса уикенда: российское кино вновь на вершине

Во все четыре январских уикенда кассовые сборы не опускались ниже отметки в 800 млн рублей. Однако начало февраля выдалось не таким кассовым – общий бокс-офис вряд ли превысит даже 600 млн рублей.

Российское кино вновь вернулось на лидирующие позиции в кинопрокате. Первую строчку заняла новинка – триллер СЕЛФИ (WDSSPR), в активе которого, по предварительным и неофициальным данным, около 118–120 млн рублей на территории России. Этот результат повторяет цифры таких экранизаций, как ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ и ИСЧЕЗНУВШАЯ, но заметно уступает показателям первой части ДУХLESS (161 млн рублей в РФ + СНГ).

ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ (СР) осталось на втором месте с кассой 106–107 млн рублей. Всего на счету фильма уже 2,805 млрд рублей без учета СНГ. По итогам шести недель проката у АВАТАРА было 2,767 млрд рублей, но аналогичный уикенд зарубежный фильм провел сильнее (134 млн).

Комедия КОРОЧЕ (СРР) освоила за отчетный период около 73–75 млн рублей, что практически повторяет результат другой комедии прокатчика – ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ ГОД 2.

Драма ТРИ БИЛБОРДА НА ГРАНИЦЕ ЭББИНГА, МИССУРИ (Fox) освоила за четыре дня 45–46 млн рублей, что повторяет результат ФОРМЫ ВОДЫ две недели назад. ТРИ БИЛБОРДА показали лучшую наработку на сеанс среди всех фильмов уикенда. Другой номинант на «Оскар», ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ (CPF), ограничился только 10–10,5 млн рублей за уикенд.

Мультфильм ПЛЮШЕВЫЙ МОНСТР (NKI) собрал за минувший уикенд около 25–26 млн рублей и расположился на седьмой строчке чарта.

05.02.2018 Автор: Андрей Белый