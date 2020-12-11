Предварительная касса четверга: С огромным отрывом в лидерах «Серебряные коньки»

По предварительным данным, лидером четверга с результатом около 8 млн рублей стал российский релиз СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ (CP). Фильм с большим отрывом возглавил отечественный прокат, соскучившийся по крупным и высокобюджетным проектам. Теперь многое будет зависеть от того, насколько семейная аудитория в выходные окажется благосклонна к новогодней картине, но скорее всего финальный результат окажется в районе 70-80 млн рублей.



Ниже ожиданий стартует другой отечественный проект - НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ 2 (MGS). Сиквел фильма десятилетней давности очевидно не смог в полной мере привлечь целевую аудиторию, показав самую низкую наработку и заполняемость среди всей первой десятки. Всего же фильм Романа Каримова смог записать на свой счет порядка 1 млн рублей, что может вылиться в 8-10 млн рублей к концу уикенда.



Неплохо стартовал ре-релиз классического фильма Роберта Земекиса НАЗАД В БУДУЩЕЕ (INK). Проект также заработал порядка 1 млн рублей, однако от подобных фанатских проектов можно ожидать низкого множителя в течении уикенда, поэтому 4-5 млн рублей за четыре дня проката видятся наиболее реалистичным исходом для культовой картины.



Приблизительно 0,8 млн рублей в первый день проката заработал хоррор ДИББУК (NKI). Подобный старт позволяет фильму ужасов рассчитывать на 6-7 млн рублей за весь уикенд и место в десятке лучших релизов недели.



Последней новинкой попавшей в наш чарт стал мультфильм ТВОРЦЫ СНОВ (MG). На счету датского анимационного проекта 0,6 млн рублей, что должно вылиться в 11-12 млн рублей по результатам всей недели.



Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

11.12.2020 Автор: Георгий Романов