Предварительная касса четверга: в первой тройке нет ни одной новинки

По предварительным данным, тройка лидеров прошлой недели не уступила свои позиции, и, видимо, к вечеру воскресения это также не изменится. А в лидерах с результатом 16,5 млн рублей по-прежнему остается анимационный релиз ДУША (WDS). К концу недели он должен пополнить свою копилку еще приблизительно на 160-170 млн рублей.
Лучшей из новинок стал боевик с Лиам Нисоном в главной роли ЗАСТУПНИК (VLG). Он расположился на четвертой строчке чарта. С результатом около 3,5 млн рублей фильм может рассчитывать на 24-26 млн рублей за весь уикенд.
На пятом месте таблицы лучших релизов четверга оказалась другая новинка, российская картина СТЕНДАП ПОД ПРИКРЫТИЕМ (MG). Комедия с Валентиной Мазуниной в главной роли заработала около 2,4 млн рублей, что должно дать 15-17 млн рублей за четыре дня проката.
Еще один отечественный проект, мелодрама КТО-НИБУДЬ ВИДЕЛ МОЮ ДЕВЧОНКУ (CP), смогла записать на свой счет лишь 1,5 млн рублей и теперь ее результат будет колебаться в районе 10-12 млн рублей за весь уикенд.
Собрав около 0,6 млн рублей в чарт попал мультфильм ОГОНЕК-ОГНИВО (MVK). Теперь все будет зависеть от того, насколько активной в его оношении будет семейная аудитория. Но, скорее всего, сборы проекта по итогу выходных не превысят 10 млн рублей.
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05.02.2021 Автор: Георгий Романов
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