Предварительная касса четверга: лучшей из новинок стал «Охотник на монстров»

По предварительным данным лидером четверга, собрав более 20 млн рублей, остается мультфильм ДУША (WDS). Этот результат позволяет анимационному проекту рассчитывать более чем на 200 млн рублей по итогу уикенда.

Лучшей из новинок стал фантастический экшн ОХОТНИК НА МОНСТРОВ (SPPR), заработавший в стартовый день, по нашим данным, около 11 млн рублей. Скорее всего, это даст около 80-90 млн рублей за четыре дня проката.

Приятный сюрприз преподнес кинотеатрам триллер ДЬЯВОЛ В ДЕТАЛЯХ (CAO). Фильм с Дензелом Вашингтоном и Джаредом Лето в главных ролях в среднем привлек 19 человек на сеанс, что является лучшим результатом в первой десятке. Это позволило картине записать на свой счет около 9 млн рублей и теперь к концу недели от него можно ждать 60-70 млн рублей.

С результатом 3,5 млн рублей на четвертом месте расположилась военная драма ЗОЯ (CRP). Таким образом, к концу уикенда он пополнит свою копилку приблизительно на 20-25 млн рублей.

Еще две новинки АФЕРА ОЛИВЕРА ТВИСТА (MG) и БЫВШАЯ С ТОГО СВЕТА (PRD) расположились на 9 и 10 строчке чарта лучших релизов четверга. Картины показали результат в 0,9 и 0,8 млн рублей соответственно и к вечеру воскресения соберут приблизительно 6-7 млн рублей.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

28.01.2021 Автор: Георгий Романов