Предварительная касса четверга: Тройка лидеров осталась неизменной

По предварительным данным, в первый день октября тройка лидеров прошлой недели в лице СТРЕЛЬЦОВ (СP), ДОВОД (CAO) и ПОСЛЕ. ГЛАВА 2 (VLG) не уступила свои позиции новинкам. Впрочем, к концу недели это может измениться.



А лучшей из новинок стал триллер с Томом Харди в главной роли КАПОНЕ. ЛИЦО СО ШРАМОМ (EXP). Фильм занял четвертую строчку чарта с результатом около 2,6 млн рублей. Этот результат позволит проекту записать на свой счет 13-15 млн рублей.



Идущий следом анимационный релиз СЕМЕЙКА БИГФУТОВ (VLG) заработал чуть больше 2 млн рублей и в обычной ситуации вполне мог бы претендовать на более чем 30 млн результат по итогу уикенда. Однако, учитывая всю сложность ситуации с коронавирусом в стране, множитель у ссемейного проекта может быть и меньше. В любом случае, скорее всего место в тройке лидеров мультфильму обеспечено.



Еще две новинки попали в десятку лучших по неофициальным данным четверга. Хоррор ЛОВЕЦ СНОВ (WP) смог заполучить чуть меньше миллиона рублей и теперь его амбиции ограничатся в районе 6-7 млн по итогу четырех дней проката. Боевик МАЛЫШКА С ХАРАКТЕРОМ (MG) записал на свой счет около 0,8 млн рублей и теперь может рассчитывать на результат в районе 5 млн рублей по итогу недели.



Остальные новинки в таблицу лучших релизов четверга не попали.



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02.10.2020 Автор: Георгий Романов