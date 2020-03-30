Предварительная касса уикенда: победа снова за «Троллями»

В последний уикенд марта лидеры остались прежние. На первом месте расположились ТРОЛЛИ. МИРОВОЙ ТУР (UPI) с 2,7 млн рублей, на втором БЛАДШОТ (SPPR) c 1,5 млн рублей, а замкнули тройку ДЖЕНТЛЬМЕНЫ (VLG) собрав приблизительно 1 млн рублей.
Среди новинок лучше всех выступил хоррор ОТДАЙ СВОЮ ДУШУ (EXP). По нашим данным фильм собрал 0,8 млн рублей и расположился на четвертом месте таблицы лучших релизов уикенда.
Еще одной новинкой пробившейся в первую десятку стал норвежский фильм-катастрофа ТУННЕЛЬ: ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ (CPF). На счету релиза около 0,5 млн рублей.
Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram
Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
30.03.2020 Автор: Георгий Романов
Предварительная касса четверга: впереди снова «Тролли»
Официальная касса России: сиквел «Троллей» немного недотянул до 100 млн
Минувший уикенд стал худшим по сборам в России за последние десять лет
Предварительная касса уикенда: «Тролли» выигрывают
Предварительная касса четверга: «Тролли» вышли в лидеры