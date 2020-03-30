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Предварительная касса уикенда: победа снова за «Троллями»

Но общие результаты не радуют никого

В последний уикенд марта лидеры остались прежние. На первом месте расположились ТРОЛЛИ. МИРОВОЙ ТУР (UPI) с 2,7 млн рублей, на втором БЛАДШОТ (SPPR) c 1,5 млн рублей, а замкнули тройку ДЖЕНТЛЬМЕНЫ (VLG) собрав приблизительно 1 млн рублей. 

Среди новинок лучше всех выступил хоррор ОТДАЙ СВОЮ ДУШУ (EXP). По нашим данным фильм собрал 0,8 млн рублей и расположился на четвертом месте таблицы лучших релизов уикенда.

Еще одной новинкой пробившейся в первую десятку стал норвежский фильм-катастрофа ТУННЕЛЬ: ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ (CPF). На счету релиза около 0,5 млн рублей.

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30.03.2020 Автор: Георгий Романов

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