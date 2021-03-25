Предварительная касса четверга: «Годзилла против Конга» показывает лучший старт года

По предварительным данным, главная новинка уикенда ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА (UPI) собрала в первый день проката свыше 85 млн рублей, что является лучшим результатом первого дня в 2021 году за пределами новогодних праздников. Даже если предположить, что четверг для релиза стал фанатским днем, то его результаты за уикенд должны быть не меньше 350 млн рублей.



Вторая крупная новинка недели звезд с неба не хватает. Фантастический фильм с Томом Холландом в главной роли ПОСТУПЬ ХАОСА (CP) записал на свой счет чуть более 5 млн рублей, показав самую низкую заполняемость в топ-10 (7 человек на сеанс). Такой результат позволяет релизу рассчитывать примерно на 35-40 млн рублей к концу недели.



Остальные новинки пробиться в десятку лучших релизов четверга не смогли.



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25.03.2021 Автор: Георгий Романов