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Предварительная касса уикенда: Лучшая из новинок «Полное погружение» лишь на четвертом месте

Тройка лидеров с прошлой недели осталась прежней

Тройка лидеров прошлой недели, во главе с непотопляемой комедией НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА (CP) осталась неизменной. А сам фильм Виктора Шамирова заработав около 28 млн рублей перевалил на полумиллиардный рубеж. 

Лучшей из новинок стала отечественная анимация ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ (NKI). Мультфильм смог привлечь на свои сеансы в среднем по 9 человек, но этого хватило лишь на результат в 17 млн рублей и четвертое место в таблице лучших релизов уикенда.

Еще две российские новинки, мелодрама Анны Меликян ТРОЕ (WDS) и новогодняя комедия КОМЕТА ГАЛЛЕЯ (MGS) показали самый низкий результат по средней заполняемости равный 5 человекам на сеанс. Это позволило ии собрать порядка 11 и 6 млн рублей и занять 6 и 10 строчки чарта, соответственно. 
 

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06.12.2020 Автор: Георгий Романов

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