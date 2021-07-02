Предварительная касса четверга: «Судная ночь навсегда» стартует со второго места

В первый день июля, по предварительным данным, в лидерах продолжает держаться мультфильм ЛУКА (WDS). Анимационный релиз заработал чуть более 10 млн рублей, поэтому он вполне может записать в конце недели на свой счет еще 50-60 млн рублей.



Лучшей из новинок стал триллер СУДНАЯ НОЧЬ НАВСЕГДА (UPI), чей результат порядка 7 млн рублей позволил подняться на вторую строчку чарта. Эти сборы на 42% меньше, чем были у предыдущей части франшизы — СУДНАЯ НОЧЬ: НАЧАЛО. Но они на 17% превосходят показатели фильма СУДНАЯ НОЧЬ 3 - учитывая текущую ситуацию, это неплохой результат. Скорее всего, за уикенд картина заработает около 25-30 млн рублей.



Комедийный хоррор ОБОРОТНИ ВНУТРИ (CP) расположился на восьмой строчке таблицы лучших релизов уикенда. Он смог пополнить копилку всего на 1,7 млн рублей, при этом показав среднюю заполняемость в 4 человека на сеанс. Всего же за четыре дня проката фильм сможет заработать не более 10 млн рублей.



Последней новинкой, попавшей в топ-10, стал мультфильм ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА (WP), который заработал 1 млн рублей. Теперь анимационный проект может рассчитывать на 6-8 млн рублей к концу недели.

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02.07.2021 Автор: Георгий Романов