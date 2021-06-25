Предварительная касса четверга: «Лука» лидирует, новинки не удивляют

По предварительным данным, лидером четверга остался мультфильм студии Pixar ЛУКА (WDS). Проект заработал порядка 14 млн рублей, что почти в два раза меньше, чем было в активе анимационной картины неделю назад. Такой результат позволит релизу рассчитывать на 60-70 млн рублей по итогам уикенда.



Лучшей из новинок стал приключенческий проект отечественной студии Sreda БЕНДЕР: НАЧАЛО (CP). Фильм с Сергеем Безруковым в главной роли занял четвертое место в таблице с результатом 4,5 млн рублей. К вечеру воскресенья сборы фильма не превысят 30 млн рублей.



Приблизительно 2,3 млн рублей записал на свой счет мультфильм РОК ДОГ 2 (MG). Это на 45% больше, чем было у первой части франшизы в 2017 году. Правда, стоит учесть, что тогда не было школьных каникул, и множитель уикенда у релиза был намного выше С большой долей вероятности проект освоит к концу недели 15-20 млн рублей.



Российская комедия ПРОКЛЯТЫЙ ЧИНОВНИК (CRP) за день смогла пополнить копилку на 2 млн рублей. Это больше, чем было у последних проектов прокатчика КРАСНЫЙ ПРИЗРАК и БУДЬ МОИМ КИРИЛЛОМ. Скорее всего и стартовые результаты у него будут выше - к этому располагает и легкий жанр и более широкая роспись. Результат порядка 12-14 млн видится вполне достижимым.



Последней новинкой, попавшей в десятку лучших релизов четверга, стал мексиканский хоррор КУКЛА (NK). В активе проекта чуть более 1 млн рублей. По итогам уикенда его сборы не дотянутся до 10-миллионной планки.



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25.06.2021 Автор: Георгий Романов