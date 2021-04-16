Предварительная касса четверга: «Чернобыль» и «Мортал Комбат» идут ноздря в ноздрю

По предварительным данным, новинка уикенда, фильм-катастрофа ЧЕРНОБЫЛЬ (CP), и лидер прошлой недели, фантастический боевик МОРТАЛ КОМБАТ (UPI), собрали в четверг примерно по 23 млн рублей, и лидера мы узнаем только после обнородования официальных данных. В любом случае для фильма Данилы Козловского подобный старт означает порядка 140–160 млн рублей за четыре дня проката.

Отмечающее в этом году свой двадцатилетний юбилей фэнтези ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬЦА. ПЕРЕВЫПУСК (UPI) занял третью строчку таблицы лучших релизов четверга и показал лучшую наработку на сеанс с лучшей средней заполняемостью во всей первой десятке. В абсолютных цифрах на счету фильма Питера Джексона около 11 млн рублей, а вот каков будет его прокатный множитель, предположить достаточно сложно. В любом случае собрать меньше 50–60 млн за уикенд фильм не должен.

Испанский приключенческий фильм ГЕНИАЛЬНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ (MG) и драма ОТЕЦ (RUR) показали результат в районе 2 млн рублей и теперь могут смело рассчитывать на 12–14 млн по итогу уикенда.

Хоррору ЗАКЛЯТЬЕ. НОВЫЙ РИТУАЛ (EXP) не удалось в должной мере привлечь любителей пощекотать себе нервы, и он собрал лишь около 1 млн рублей, что может не вылиться даже в 10 млн рублей по итогу уикенда.

С результатом в 0,5 млн рублей замкнул десятку лучших российский анимационный фильм ОТ ВИНТА 2 (PRD) и он также может претендовать на 10 млн к концу недели.

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16.04.2021 Автор: Георгий Романов