Предварительная касса уикенда: «Семейка Крудс: Новоселье» уверенно выигрывает

Как и ожидалось, главным релизом последнего уикенда года стала анимационная работа СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ (UPI). Мультфильм студии DreamWorks смог записать на свой счет порядка 120 млн рублей. Теперь с учетом превью его касса достигла отметки в 200 млн рублей. Это весомая завяка на победу в «новогодней битве».



В рамках ожиданий начал свой прокат и фильм Алексей Нужного ОГОНЬ (CP). В копилке проекта студии ТРИТЭ около 75 млн рублей, но основную свою кассу он будет делать уже в новом году и многое будет зависеть от его «сарафана». Судя по реакции первых зрителей, проблем здесь возникнуть не должно.



Историческая мелодрама СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ (СР) заняла третью строчку чарта, пополнив кассу еще на 40 млн рублей. В общей сложности на счету проекта уже свыше 250 млн рублей, впереди отличные перпективы праздничного проката.



Удручающие результаты показал отечественный мультфильм БАРБОСКИНЫ НА ДАЧЕ (SPPR). В борьбе за семейную аудиторию с мощным голливудским конкурентом анимационный релиз смог заработать лишь около 14 млн рублей. Остается надеяться, что в новогоднии каникулы зрители будут к нему более благосклонны.



Около 2 млн рублей за четыре дня проката записала на свой счет еще одна новинка недели, семейный релиз РОЖДЕСТВО КОТА БОБА (EXP). Этого хватило, чтобы забраться на 8-е место таблицы лучших релизов уикенда.

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28.12.2020 Автор: Георгий Романов