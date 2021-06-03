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Предварительная касса четверга: «Круэлла» захватила лидерство

«Тихое место 2» дышит ей в спину

По предварительным данным, лидером четверга с результатом порядка 33 млн рублей стала семейная картина КРУЭЛЛА (WDS). Этот показатель должен позволить картине заработать никак не менее 200 млн рублей в свой первый уикенд. Вполне по силам диснеевской сказке и сумма в 250 млн.

Около 30 млн рублей в свой первый полноценный стартовый день также заработал хоррор ТИХОЕ МЕСТО 2 (CPP). Учитывая превью-показы, на счету фильма уже более 140 млн, и он вполне может рассчитывать еще на 150–200 млн к концу недели.

Еще одна новинка, мультфильм 4 САПОГА И БАРСУК (MG), занял шестую строчку чарта, заработав 1,7 млн рублей. Такой результат может дать за четыре дня проката 11–15 млн рублей.

Остальные новинки не смогли пробиться в десятку лучших релизов четверга.

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03.06.2021 Автор: Георгий Романов

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