Предварительная касса четверга: «Форсаж 9» сохраняет лидерство

По предварительным данным, первое место сохраняет за собой боевик ФОРСАЖ 9. Во второй для себя четверг картина заработала около 38 млн, что позволяет рассчитывать на 170-180 млн за уикенд.

ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: ПОЕЗД «БЕСКОНЕЧНЫЙ» собрал вчера около 4,6 млн. Судя по всему, аниме сможет освоить во второй уикенд не менее 25 млн рублей.

СПИРИТ НЕПОКОРНЫЙ записал на свой счет 3,5 млн. Это больше, чем было у мультфильма в стартовый четверг. Неплохо проект выступал на протяжении всех будних дней недели. Если семейная аудитория привычным образом активизируется в выходные, анимация сможет рассчитывать на сборы в районе 25-30 млн рублей.

Лучшей новинкой стал СПИРИТИЧЕСКИЙ СЕАНС. С предварительным результатом 1,5 млн хоррор занял седьмую строчку. Потолком стартовых сборов для нового релиза «Экспоненты» представляются 7-9 млн рублей.

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28.05.2021 Автор: БК