Предварительная касса четверга: «Форсаж 9» с отрывом первый

Без особых сюрпризов лидером четверга стал боевик ФОРСАЖ 9 (UPI). Очередная часть гоночной франшизы заработала порядка 85 млн рублей, что, учитывая еще 94 млн рублей в стартовый день в среду, настраивает кинотеатры и дистрибьютора на положительный лад. Скорее всего, результат за 4 дня проката будет колебаться между 400 и 450 млн рублей.



Аниме ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: ПОЕЗД «БЕСКОНЕЧНЫЙ» (SPPR) в первый день проката собрало чуть более 10 млн рублей и заняло вторую строчку чарта. На счету проекта самая лучшая наработка и заполняемость на сеанс. Впрочем, учитывая сильный фанатский фактор проекта, скорее всего его множитель уикенда будет не очень высокий и скорее всего японский мультфильм запишет на свой счёт в концу недели около 40-50 млн рублей.



Еще один мультфильм, но уже намного более традиционный и рассчитанный на семейную аудиторию СПИРИТ НЕПОКОРНЫЙ (UPI) занял пятое место в таблице лучших релизов четверга. По предварительным данным он заполочил приблизительно 2,6 млн рублей и благодаря высокому множителю, присущему анимационным работам, вполне может рассчитывать на те же 40-50 млн рублей к концу уикенда.



Остальные новинки не смогли пробиться в топ-10 отечественного проката.

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20.05.2021 Автор: Георгий Романов