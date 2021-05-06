Предварительная касса четверга: «Прабабушка легкого поведения. Начало» выходит в лидеры

По предварительным данным, лидером четверга ожидаемо стала комедия ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ. НАЧАЛО (CP). Фильм Марюса Вайсберга собрал порядка 35 млн рублей и с учетом пятидневного превью имеет в своем активе уже более 100 млн. При этом средняя посещаемость в 14 человек на сеанс в день премьеры − явно не тот результат, на который рассчитывали кинотеатры при увеличении сеансов для релиза. Теперь многое будет зависеть от приростов в праздничный день 9 мая, но, скорее всего, проект сможет рассчитывать на 150−175 млн рублей за четыре дня проката.



Остальные новинки недели в топ-10 чарта лучших релизов четверга пробиться не смогли. Лучший из них, анимационный фильм ПЧЕЛКА МАЙЯ: МЕДОВЫЙ ДВИЖ (CPF), который с результатом в 1,2 млн рублей расположился на 12-м месте.

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06.05.2021 Автор: Георгий Романов