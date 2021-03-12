Предварительная касса четверга: в лидеры неожиданно вырвалась «Пара из будущего»

По предварительным данным, на первое место в таблице лучших релизов четверга вырвалась комедия Алексея Нужного ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО (CP). Релиз заработал порядка 11 млн рублей и может рассчитывать на 70-80 млн рублей к концу недели. Правда, этого ему скорее всего не хватит, чтобы остаться в лидерах.
Совсем немного в четверг уступил анимационный релиз РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН (WDS), записав на свой счет чуть более 10 млн рублей. Высокий семейный множитель позволит диснеевскому мультфильму обойти по итогу уикенда российскую комедию с результатом порядка 100-120 млн рублей.
На шестой строчке чарта расположилась лучшая из новинок, фантастический боевик ДЕНЬ КУРКА (VLG). Его результат в 2,5 млн позволит ему рассчитывать на 15-17 млн рублей за 4 дня проката. Еще одна новинка, пробившаяся в первую десятку, − хоррор БЫВШАЯ (CPR) − пополнила свою копилку приблизительно на 1,7 млн рублей. Такие цифры обещают около 10 млн рублей к концу недели.
Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram
Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram
12.03.2021 Автор: Георгий Романов
Директор по кинопрокату «Централ Партнершип» прокомментировал успехи «Пары из будущего» и «Бати»
Предварительная касса расширенного уикенда: «Конек-горбунок» разменивает миллиард
Предварительная касса уикенда: «Райя и последний дракон» собирает около 200 млн рублей
Предварительная касса четверга: «Райя и последний дракон» опережает всех конкурентов
Кассовые итоги февраля в кинопрокате России и СНГ
Новый фильм Гая Ричи с Джейсоном Стэйтемом обрел российскую датуПодробнее
Директор по кинопрокату «Централ Партнершип» прокомментировал успехи «Пары из будущего» и «Бати»Подробнее
Предварительная касса расширенного уикенда: «Конек-горбунок» разменивает миллиардПодробнее
Фонд кино определился с компаниями-лидерами кинопроизводстваПодробнее