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Предварительная касса четверга: в лидеры неожиданно вырвалась «Пара из будущего»

Лучшая из новинок «День курка» лишь шестая

По предварительным данным, на первое место в таблице лучших релизов четверга вырвалась комедия Алексея Нужного ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО (CP). Релиз заработал порядка 11 млн рублей и может рассчитывать на 70-80 млн рублей к концу недели. Правда, этого ему скорее всего не хватит, чтобы остаться в лидерах.

Совсем немного в четверг уступил анимационный релиз РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН (WDS), записав на свой счет чуть более 10 млн рублей. Высокий семейный множитель позволит диснеевскому мультфильму обойти по итогу уикенда российскую комедию с результатом порядка 100-120 млн рублей.

На шестой строчке чарта расположилась лучшая из новинок, фантастический боевик ДЕНЬ КУРКА (VLG). Его результат в 2,5 млн позволит ему рассчитывать на 15-17 млн рублей за 4 дня проката. Еще одна новинка, пробившаяся в первую десятку, − хоррор БЫВШАЯ (CPR) − пополнила свою копилку приблизительно на 1,7 млн рублей. Такие цифры обещают около 10 млн рублей к концу недели.

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12.03.2021 Автор: Георгий Романов

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