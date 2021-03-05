Предварительная касса четверга: «Райя и последний дракон» опережает всех конкурентов

По предварительным данным лидером четверга стала анимационная картина студии Disney Animation РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН (WDS). На счету мультфильма около 13 млн рублей, что существенно меньше, чем было неделю назад у ТОМА И ДЖЕРРИ (CAO). Правда, тут стоит отметить, что новинка видится более классической анимационной работой без сильно фанатского фактора, поэтому ожидать от нее сильных стартовых цифр и не стоило. Зато у подобных релизов бывает высокий множитель, который может оказаться еще выше за счет предпраздничного воскресения. Все это позволяет релизу рассчитывать минимум на 200-220 млн рублей за четыре дня проката.

Комедия ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО (CP) совсем немного отстала от лидера и собрала в первый день проката 12 млн рублей. Правда, к концу выходных разрыв между новинками существенно вырастет. Можно предположить, что фильму Алексея Нужного покорится отметка в 100-120 млн рублей.

Отечественные комедии РАШН ЮГ (SPPR) и ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДАНИЕ НА БАЛИ (NKI) смогли заработать в первый день проката 2,5 и 1,5 млн рублей соответственно. Не самые выдающиеся результаты, особенно с учетом одинаково низкой заполняемости на сеанс в 4 человека. В лучшем случае, первый проект сможет записать на свой счет 25 млн рублей, а второй всего 15 млн рублей.

Еще один российский релиз − драма БЕЛЫЙ СНЕГ (CRP) показала результат 1,7 млн рублей и теперь может рассчитывать на 15-20 млн рублей за весь уикенд.

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05.03.2021 Автор: Георгий Романов