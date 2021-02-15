Предварительная касса уикенда: Лидером стала российская комедия «Родные»

Около 200 млн рублей в свой первый уикенд собрала отечественная комедия РОДНЫЕ (SPPR) и возглавила чарт. Фильм с Сергеем Буруновым в главной роли стал лучшим среди новинок и по средней посещаемости, уступив в первой десятке лишь проверенным холдоверам ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА (WDS) ДУША (WDS). Последняя, к слову, в воскресенье преодолела миллиардный рубеж и в ближайшее время станет самым кассовым мультфильмом студии Pixar в России, обойдя ГОЛОВОЛОМКУ.

Ниже ожиданий сработала другая российская комедия − LOVE (CRP). На счету фильма около 47 млн рублей и самая низкая заполняемость среди новинок − 9 человек на сеанс. Впрочем, это не помешало картине занять третью строчку таблицы лучших релизов уикенда.

Анимационный релиз ПОНЧАРЫ. ГЛОБАЛЬНОЕ ЗАКРУГЛЕНИЕ (VLG) пошел по пути другого недавнего мультфильма дистрибьютора «Вольга» − СЕМЕЙКА БИГФУТОВ и смог положить в свою копилку приблизительно 37 млн рублей за четыре дня проката. Учитывая сильное конкурентное окружение это отличный результат для независимой анимации.

А вот хоррор ПРИВОРОТ. ЧЕРНОЕ ВЕНЧАНИЕ (CP) не смог сыграть на контрпрограммировании в День Святого Валентина и привлечь к себе повышенное зрительское внимание. Релиз заработал чуть более 20 млн рублей и расположился на шестой строчке чарта.

Замкнул десятку лучших фильм-катастрофа ОГОНЬ (CP), идущий в прокате уже 8 неделю. Записав на свой счет еще 10 млн рублей, он покорил 900-миллионную отметку сборов.

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15.02.2021 Автор: Георгий Романов