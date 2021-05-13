Предварительная касса четверга: в тяжелой борьбе «Пила: Спираль» вырывает первое место

Согласно предварительным данным, лидером четверга с результатом около 13 млн рублей стал триллер ПИЛА: СПИРАЛЬ (CP). С таким результатом перезагрузка популярной франшизы может претендовать к концу недели на 80-90 млн рублей.



Вторую строчку чарта заняла семейная картина КРОЛИК ПИТЕР 2 (SPPR), сумевшая заработать порядка 11 млн рублей. Благодаря семейному множителю к концу уикенда фильм выйдет в лидеры, однако его возможный результат может варьироваться от 120 до 150 млн рублей. Зависит это от того, как целевая аудитория картины проявит активность в выходные.



Третья крупная новинка — триллер ТЕ, КТО ЖЕЛАЕТ МНЕ СМЕРТИ (UPI) с Анжелиной Джоли в главной роли — записала на свой счет чуть более 5 млн рублей и заняла пятое место в таблице лучших релизов четверга. С таким результатом проект может рассчитывать на 35-40 млн рублей за четыре дня проката.



Лидером по средней заполняемости зала с показателем 12 человек на сеанс стал корейский фильм THE BOX (WP), хотя в абсолютных цифрах это пополнило копилку всего до 1,7 млн рублей. Учитывая сильный фанатский фактор картины, скорее всего, ее итоговый результат не превысит 5-6 млн рублей. Напомним, что в прокате релиз будет находиться всего один уикенд.



Совсем печально обстоят дела у российской мелодрамы СКАЖИ ЕЙ (WDS). Фильм заработал 0,3 млн рублей и показал заполняемость в 2 человека на сеанс. Тем не менее, этого хватило, что замкунть ТОП-10 чарта.

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13.05.2021 Автор: Георгий Романов