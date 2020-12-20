Предварительная касса уикенда: «Серебряные коньки» и «Обратная связь» финишировали нос к носу

Для того чтобы определить победителя прошедшего уикенда понадобится фотофиниш. По предварительным данным им стали идущие вторую неделю СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ (CP), однако отрыв от от новинки ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ (SPPR) настолько минимален, что возможно официальные данные поменяют местами золотого и серебряного призера уикенда. В любом случае, оба проекта собрали приблизительно 67-68 млн рублей, правда заполняемость холдовера всё-таки была чуточку лучше.



Но главным триумфатором недели вправе можно считать анимационный фильм студии Dreamworks СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ (UPI). Релиз стартовал в формате превью в субботу и всего за два дня смог заработать порядка 58 млн рублей заняв третью строчку чарта. У мультфильма лучшая заполняемость (24 человека) и наработка на сеанс вреди первой десятки чарта.



Комедия РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ ПРОТИВ ЗОМБИ (CPR) стартовала с четвертой позиции и внесла в свою копилку около 45 млн рублей за четыре дня проката. На пятой строчке расположилась еще одна новинка - хоррор ПРОКЛЯТИЕ ЛАУРЫ. ЗАВЕЩАНИЕ (EXP) c 7 млн рублей за весь уикенд.



Комедия САМЫЙ НОВЫЙ ГОД (NKI) и фильм ужасов ЗВОНОК. ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА (KNLG) также попали в десятку лучших уикенд, но оба релиза едва смогли преодолеть отметку в 4 млн рублей, заняв 8 и 9 строчки таблицы соответственно.



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20.12.2020 Автор: Георгий Романов