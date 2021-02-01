Предварительная касса уикенда: лучшей из новинок неожиданно стал триллер «Дьявол в деталях»

Российский прокат начинает нас удивлять уже в январе. По предварительным данным мультфильм ДУША (WDS) собрал в свой второй уикенд около 240 млн рублей, что всего на 4% меньше результатов прошлой недели. Нельзя не отметить невероятную стойкость проекта, который в прошедший уикенд собирал по 29 человек на сеанс.

Но еще более удивительным кажется второе место триллера ДЬЯВОЛ В ДЕТАЛЯХ (CAO), который среди новинок был третьим по количеству сеансов, но все равно их обошел, показав результат в 75 млн рублей. Средняя посещаемость релиза составила 24 человека на сеанс, уступив по этому показателю только лидеру.

На фоне удачно стартовавшего конкурента не важно идут дела у фантастического боевика ОХОТНИК НА МОНСТРОВ (SPPR). Фильм с Милой Йовович в главной роли записал на свой счет около 70 млн рублей и занял третью строчка чарта.

Заработав приблизительно 31 млн рублей, на пятой стрчоке оказалась российская военная драма ЗОЯ (CRP). Этот результат на 16% лучше, чем был в 2019 году у другого релиза дистрибьютора на схожую тематику − КОРРИДОР БЕССМЕРТИЯ.

Последней новинкой уикенда стал, замкнувший десятку лучших, приключенческий фильм АФЕРА ОЛИВЕРА ТВИСТА (MG). Релиз пополнил свою копилку чуть более, чем на 6 млн рублей.

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01.02.2021 Автор: Георгий Романов