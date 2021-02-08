Предварительная касса уикенда: «Душа» не сдает позиций

По предварительным данным, анимационный проект ДУША (WDS) в свой третий уикенд собрал более 190 млн рублей и, судя по всему, уже в ближайшее время соберет в отечественном прокате 1 млрд рублей, что из продукции студии Pixar пока удавалось только ГОЛОВОЛОМКЕ.
В то же время, другой релиз прокатчика ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА (WDS) добавил за прошедший уикенд в свою копилку еще 26 млн рублей и преодолел общую планку сборов в 2 млрд рублей, став всего-лишь четвертым российским фильмом сумевшим покорить этот рубеж.
За рекордами холдоверов достаточно скромно стартовали в российском прокате новинки недели. Лучшей из них стал боевик ЗАСТУПНИК (VLG) забравшийся на пятое место и собравший за четыре дня проката около 23 млн рублей. Это приблизительно на 26% меньше, чем было у предыдущего фильма с Лиамом Нисоном в главной роли − ЧЕСТНЫЙ ВОР.
Около 18 млн рублей в свой первый уикенд смогла заработать комедия СТЕНДАП ПОД ПРИКРЫТИЕМ (MG). Фильм показал самую слабую среднюю заполняемость среди всей первой десятки чарта и занял его седьмую строчку.
Отечественная драма СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР (SPPR) начала свой прокат лишь в субботу и за два дня собрала чуть менее 17 млн рублей. Этот результат позволил новинке взобраться на девятое место таблицы лучших релизов уикенда.
Замкнула десятку анимационная работа ОГОНЕК-ОГНИВО (MVK) сумевшая показать неплохой множитель на выходных и записать на свой счет порядка 12 млн рублей за весь уикенд.
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08.02.2021 Автор: Георгий Романов
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