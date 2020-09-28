Предварительная касса уикенда: «Стрельцов» стартует ниже ожиданий

Главная новинка недели спортивная драма СТРЕЛЬЦОВ (CP) поднялась на вершину чарта лучших релизов уикенда с предварительными сборами около 115 млн рублей. Не самый выдающийся результат для отечественного блокбастера, но нынешние реалии кинопроката таковы, что только хорошая работа в длину может гарантировать действительно большие сборы.

На втором месте c результатом порядка 65 млн рублей расположился фантастический боевик ДОВОД (CAO). Фильм вплотную приблизился к отметке в 700 млн рублей, став вторым самым кассовым фильмом Кристофера Нолана в российском прокате. Впереди только ИНТЕРСТЕЛЛАР, но он увы, практически недосягаем.

На третьем месте лидер прошлой недели мелодрама ПОСЛЕ. ГЛАВА 2 (VLG). Релиз потерял почти 68% относительно прошлого уикенда и записал на свой счет еще 48 млн рублей, оставив далеко позади финальные сборы первой части франшизы.

Главным разочарованием недели можно смело назвать результат триквела анимационной франшизы БЕЛКА И СТРЕЛКА. КАРИБСКАЯ ТАЙНА (CPR). По нашим данным, на за четыре дня отечественный релиз пополнил свою копилку всего на 24 млн рублей. 6 лет назад предыдущая часть франшизы начала свой прокат на 75% лучше.

Продолжает удивлять хоррор ЗАКЛЯТЬЕ. ДОМ 32 (EXP). После отличных результатов показанных в формате превью, на этой неделе проект не сдал своих позиций и заработал около 19 млн рублей, заняв шестую строчку таблицы. Всего же на счету испанского ужастика уже более 41 млн рублей, и это лучший результат для дистрибьютора в этом году.

А вот его главный оппонент, хоррор КЛАУСТРОФОБЫ: КВЕСТ В МОСКВЕ (NKI), совсем не впечатлил результатами, собрав всего лишь около 7 млн рублей, и заняв седьмую строчку нашего чарта.

Из оставшихся новинок в десятку лучших пробралась драма с Джудом Лоу в главной роли ГНЕЗДО (CPF). Проект заработал 3,3 млн рублей, и этого хватило чтобы стать девятым релизом последнего сентябрьского уикенда.

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28.09.2020 Автор: Георгий Романов