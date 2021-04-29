Предварительная касса четверга: «Девятаев» стартует ниже ожиданий

По предварительным данным, лидером четверга вновь стал боевик режиссера Гая Ричи ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ (VLG). Фильм заработал около 20 млн рублей и к концу недели должен преодолеть рубеж в 500 млн общих сборов.



Лучшей из новинок стала занявшая вторую строчку чарта военная драма ДЕВЯТАЕВ (SPPR). Проект с Павлом Прилучным в главной роли записал на свой счёт чуть менее 10 млн рублей, и теперь может рассчитывать на 60-70 млн рублей за четыре дня проката. Подобный результат, очевидно, совсем не то, на что рассчитывали продюсеры, прокатчик и кинотеатры. Впрочем, есть вероятность, что основная аудитория фильма активизируется на следующей неделе, аккурат ко Дню Победы. К тому же первые отзывы на фильм у зрителей преимущественно положительные.



Заключительный фильм культовой трилогии Питера Джексона ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ. ПЕРЕВЫПУСК (UPI) стартовал слабее первых двух частей перевыпущенной франшиза и смог пополнить свою копилку на 5 млн рублей. Эти цифры позволят ему рассчитывать на 20-25 млн рублей к концу уикенда.



В десятку лучших релизов четверга также пробились еще две новинки - фильм ужасов ПРОКЛЯТИЕ. ПРИЗРАКИ ДОМА БОРЛИ (PIFD/WP) и мультфильм УПС... ПРИПЛЫЛИ! (NKI), собравшие 0,9 млн и 0,7 млн рублей соответственно.



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29.04.2021 Автор: Георгий Романов