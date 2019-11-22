Предварительная касса четверга: «Ford против Ferrari» снова первый

По предварительным данным, лидерство в российском прокате осталось за спортивной драмой FORD ПРОТИВ FERRARI (FOX). За четверг релиз записал на свой счет порядка 16.2 млн рублей, что может дать 110-120 млн рублей за уикенд.



Вторую и третью строчки чарта заняли отечественные новинки. Фантастического боевику АВАНПОСТ (CRP) по неофициальным данным покорились 11.5 млн рублей. Данный результат позволит фильму Егора Баранова претендовать на 80-90 млн рублей по итогам недели.



Хороший старт показала комедия Анны Парнас ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (EXP). Приблизительно за четверг картина заработала 4,9 млн рублей, что должно вылиться в 33-35 млн рублей за четыре дня проката.



Пока разочаровывает своими результатами историческая драма АББАТСТВО ДАУНТОН (UPI). Учитывая неплохие предпродажи, фильм был вправе рассчитывать на сборы выше заработанных за четверг 2,2 млн рублей. Такой старт не позволит собрать больше чем на 15-18 млн рублей за уикенд.



Девятое место списка лучших релизов четверга заняла еще одна новинка − молодежный хоррор ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ (MG). Релизу покорились 2,1 млн рублей, что вполне может дать 14-16 млн рублей по итогу уикенда.

Совершенно неожиданно замкнул десятку, с лучшей заполняемостью на сеанс, документальный фильм LIL PEEP: ВСЁ ДЛЯ ВСЕХ (AOF). Лента рассказывающая о жизни известного американского рэпера занесла в свою копилку 2 млн рублей в стартовый день проката. Однако, учитывая всю специфичность и ориентированность на фанатскую аудиторию, проекту вряд ли удасться удержаться в десятке лидеров по результатам недели.

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22.11.2019 Автор: Георгий Романов