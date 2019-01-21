Новости


Предварительная касса четверга: у «Стекла» больше 300 млн рублей

«Т-34» преодолел рубеж в 2 млрд рублей

Первое место в отечественном кинопрокате по итогам минувшего уикенда заняла картина СТЕКЛО (WDSSPR). Фильм, по предварительным и неофициальным данным, собрал на территории России 310-315 млн рублей, что на 30% больше по сравнению со стартовым результатом СПЛИТА в марте 2017 года (240 млн рублей).

Вторую строчку чарта заняла российская картина Т-34 (СР), в активе которой 175-178 млн рублей (-47%). В прошлом году ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ на аналогичной дате собрало 347 млн рублей при падении на 6%. Впрочем, в минувшее воскресенье Т-34 стал лишь второй в истории отечественной картиной, преодолевшей рубеж в 2 млрд рублей.

Занявший третье место ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ (CRP) преодолел уже рубеж в 1,7 млрд рублей, обогнав по общим сборам СТАЛИНГРАД и ПОСЛЕДНЕГО БОГАТЫРЯ.

Мультфильм АСТЕРИКС И ТАЙНОЕ ЗЕЛЬЕ (VLG) освоил за отчетный период 36-37 млн рублей, заняв четвертое место. Около 28 млн рублей на счету драмы ДВЕ КОРОЛЕВЫ (UPI). Этого хватило для шестого места по итогам уикенда.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

21.01.2019 Автор: Андрей Белый

Новости по теме:

Предварительная касса четверга: триллер «Стекло» потеснил «Т-34»

Официальная касса России: постпраздничный уикенд отработал на 8% лучше прошлого года

Предварительная касса уикенда: «Т-34» не заметил конкурентов

Предварительная касса четверга: «Т-34» не думает останавливаться

Предварительная касса четверга: «Полицейский с Рублевки» сохранил лидерство


Самое читаемое

Однако о сроках запуска программы пока не объявлено

«Синема Парк» и «Формула кино» протестируют систему абонементов

Подробнее
Картина стартовала заметно лучше «Сплита»

Предварительная касса четверга: триллер «Стекло» потеснил «Т-34»

Подробнее
Но вышедшие новинки все же выступили выше ожиданий

Предварительная касса уикенда: «Т-34» не заметил конкурентов

Подробнее
Устоит ли «Т-34» перед «Стеклом»?

Прогноз кассовых сборов в России на 17–20 января

Подробнее

Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
 