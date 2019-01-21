Предварительная касса четверга: у «Стекла» больше 300 млн рублей

Первое место в отечественном кинопрокате по итогам минувшего уикенда заняла картина СТЕКЛО (WDSSPR). Фильм, по предварительным и неофициальным данным, собрал на территории России 310-315 млн рублей, что на 30% больше по сравнению со стартовым результатом СПЛИТА в марте 2017 года (240 млн рублей).

Вторую строчку чарта заняла российская картина Т-34 (СР), в активе которой 175-178 млн рублей (-47%). В прошлом году ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ на аналогичной дате собрало 347 млн рублей при падении на 6%. Впрочем, в минувшее воскресенье Т-34 стал лишь второй в истории отечественной картиной, преодолевшей рубеж в 2 млрд рублей.

Занявший третье место ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ (CRP) преодолел уже рубеж в 1,7 млрд рублей, обогнав по общим сборам СТАЛИНГРАД и ПОСЛЕДНЕГО БОГАТЫРЯ.

Мультфильм АСТЕРИКС И ТАЙНОЕ ЗЕЛЬЕ (VLG) освоил за отчетный период 36-37 млн рублей, заняв четвертое место. Около 28 млн рублей на счету драмы ДВЕ КОРОЛЕВЫ (UPI). Этого хватило для шестого места по итогам уикенда.

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21.01.2019 Автор: Андрей Белый