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Официальная касса России: «Оно 2» ставит новые жанровые рекорды

Впервые с апреля в тройку лучших попал российский релиз

Продолжение экранизации Стивена Кинга заработало за первый уикенд рекордные для жанра ужасов 561 млн рублей. Премьера вызвала настоящий ажиотаж, прирост первого дня проката относительно первой части достиг 84,6%, а общая касса оказалась на 37,5% больше. В списке самых успешных стартов 2019 года ОНО 2 заняло шестое место, между кинокомиксами КАПИТАН МАРВЕЛ (621 млн) и ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА (549 млн).

«Первый фильм стал неожиданностью. Множитель стартового уикенда тогда был фантастическим. С сиквелом уже по стартовому четвергу со сборами почти в 140 миллионов рублей стало понятно, что результаты первой части будут превзойдены на выходных. Тем не менее это был фанатский день, а то, что четверг не стал лучшим по сборам, так как суббота и воскресенье показали хорошие результаты, говорит о том, что у картины есть потенциал работать в длину», − рассказал в интервью ЭБК генеральный директор компании «Каро Премьер» Алексей Рязанцев.

Впервые с апреля в тройку лидеров уикенда смог попасть российский проект. ОДЕССА Валерия Тодоровского заработала на старте 31,5 млн рублей, что примерно на одном уровне с фильмом Андрея Звягинцева НЕЛЮБОВЬ (31,1 млн) и выше цифры картины ЛЕТО (24,7 млн) Кирилла Серебренникова.

Третье место досталось мультфильму КОРОЛЕВСКИЕ КАНИКУЛЫ (22,6 млн за уикенд и 30,7 млн с учетом превью), который смог привлечь семейную аудиторию. Это третий лучший независимый анимационный релиз года и один из лучших самостоятельных стартов для компании Capella Film — он уступил только ЗЕЛЕНОЙ КНИГЕ (66,8 млн) и БОЛЬШОЙ ИГРЕ (31,8 млн).

Свои места в десятке лучших заняли фильмы ЖАРА (11,9 млн, седьмое место) и КУДА ТЫ ПРОПАЛА, БЕРНАДЕТТ? (4,8 млн, десятая строчка), однако высокой популярностью у аудитории они не пользовались. Их посещаемость составила 7 и 9 человек на сеанс соответственно. Отечественная комедия уступила показателям картины ГОЛОСА БОЛЬШОЙ СТРАНЫ (14,4 млн), а драма Ричарда Линклейтера выступила слабее другого недавнего проекта с участием Кейт Бланшетт, КЭРОЛ (5,7 млн).

Также в прокат вышли триллер ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ (3,3 млн рублей, пятнадцатое место), исторический экшн ЦАРСТВО (1,8 млн, восемнадцатая строка) и биографическая драма РАБОТА БЕЗ АВТОРСТВА (1,1 млн, двадцатое место).

Общая касса топ-20 в России составила 726 млн рублей, с учетом стран СНГ – 763 млн. Это на 123,8% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 103,3% больше, чем было на аналогичном уикенде 2018 года, когда чарт возглавлял фильм ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ 2.

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11.09.2019 Автор: Максим Острый

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