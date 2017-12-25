Предварительная касса уикенда: «Джуманджи» на первом месте

Лидером российского кинопроката в предпоследний уикенд года стала фантастическая картина ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ (WDSSPR), в активе которой, по предварительным и неофициальным данным, примерно 248–250 млн рублей на территории России. Прошлогодние ПАССАЖИРЫ на этом же уикенде собрали 269 млн рублей, а закончили прокат с 986 млн рублей. Учитывая семейную направленность новинки, ее финальный множитель может быть даже больше.

ЕЛКИ НОВЫЕ (BZL/FOX) заработали в свой первый уикенд около 170–172 млн рублей, то есть ровно столько же, сколько и предыдущая часть франшизы (170,3 млн). Прошлогодняя картина финишировала в итоге с кассой в 733 млн рублей. Предпосылок для меньшей стойкости в новогодние праздники пока не видно.

Еще одной крупной новинкой уикенда был мультфильм ФЕРДИНАНД (FOX). Релиз закончил выходные на четвертой строчке топа (позади фильма ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ), собрав за четыре дня около 110 млн рублей в России.

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25.12.2017 Автор: Андрей Белый