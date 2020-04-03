Итоги марта 2020 года в кинопрокате России и СНГ: хроники падения

По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», общие кассовые сборы отечественного кинопроката в марте 2020 года составили 2,704 млрд рублей, что на 48,77% меньше, чем месяцем ранее, и на 42,20% меньше, чем в марте прошлого года. При пересчете в валюту динамика схожая: месячные сборы составили $40,714 млн, т. е. в отношении февраля рынок снизился на 51,56%, а в отношении марта прошлого года − на 42,90%.

В марте зрители по понятным причинам ходили в кино реже, чем феврале: российские кинотеатры продали только 10,830 млн билетов, что на 49,47% меньше, чем месяцем ранее, и на 41,90% меньше, чем в марте 2019 года.

При подсчете цифр с учетом кинотеатров СНГ картина аналогичная: снижение кассы относительно показателей февраля 2020-го и относительно марта прошлого года. Площадки России и стран Содружества (без Украины) совместными усилиями собрали в марте 2020 года 2,882 млрд рублей и привлекли 11,640 млн зрителей. Это на 49,03% и 49,79% меньше, чем было месяцем ранее. По сравнению с мартом 2019-го падение бокс-офиса составило 43,80%, а посещаемости – 44,20%. За март 2020 года кинотеатры России и СНГ получили $43,389 млн. По сравнению с прошлым годом валютные сборы упали на 44,50%, а в сравнении с прошлым месяцем − на 51,72%.

Самыми кассовыми релизами этого месяца стали комедия ОТЕЛЬ «БЕГРАД» (CP), мультфильм ВПЕРЕД (WDS) и криминальная комедия ДЖЕНТЛЬМЕНЫ (VLG).

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03.04.2020 Автор: Артур Чачелов, Ольга Куликова