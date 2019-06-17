Предварительная касса уикенда: «Люди в черном» стартуют с лучшим результатом в Европе

Первое место по итогам минувшего уикенда в российском кинопрокате заняла картина ЛЮДИ В ЧЕРНОМ: ИНТЕРНЭШНЛ (WDSSPR). По предварительным и неофициальным данным, в ее активе 216-217 млн рублей без учета СНГ. С учетом первого дня проката в среду, на счету фильма уже примерно 295 млн рублей. Впрочем, даже так по сравнению с последней частью франшизы до ее перезапуска, кассовые сборы упали очень существенно. ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 3 в мае 2012 года освоили на старте 508 млн рублей.

Хоррор МА (UPI) собрал примерно 30 млн рублей в свой первый уикенд релиз. Похожий результат был у картины ПРОЧЬ. Однако ПРАВДА ИЛИ ДЕЙСТВИЕ в свое время стартовал почти в два раза лучше – с 58 млн рублей.

БОЛЬ И СЛАВА (VLG) собрала чуть больше 9 млн рублей (и 12,5 млн рублей с учетом праздничной среды), тогда как ДОНБАСС. УКРАИНА (СР) завершил уикенд с 5 млн рублей.

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17.06.2019 Автор: Андрей Белый